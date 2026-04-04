Triste noticia: murió el adolescente que había resultado gravemente herido en un accidente de la ruta 2

Se confirmó el fallecimiento del adolescente de 14 años que permanecía internado en estado crítico tras el grave accidente ocurrido anoche en la Autovía 2.

El menor había sufrido lesiones de extrema gravedad a raíz del siniestro y permanecía internado en terapia intensiva. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas sufridas.

El hecho se produjo cuando un automóvil impactó desde atrás a otro vehículo y, tras el choque, terminó volcando, quedando sobre la banquina.

En el rodado viajaba una familia proveniente de Remedios de Escalada, integrada por dos adultos -ambos efectivos policiales- y sus hijos.