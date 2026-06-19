GUSTAVO BIANCHI: LA TORTA ARGENTINA ES UNA POLÍTICA DE CIUDAD QUE TRASCIENDE A LOS GOBIERNOS

En el marco de la visita del senador nacional Maximiliano Abad a Dolores, la conducción de la Unión Cívica Radical local mantuvo un encuentro de trabajo para acompañar el proyecto que impulsa el reconocimiento de la Torta Argentina como torta oficial de la República Argentina.

La delegación estuvo encabezada por el presidente del Comité de Distrito, Gustavo Bianchi, acompañado por el secretario general Nicolás Andrada, junto a Carlos Valente, Silvio Vitarella y Jorge Espil, descendiente de una de las familias que más contribuyó a preservar y difundir la tradicional receta dolorense.

Durante la reunión, el senador Abad comprometió su acompañamiento a la iniciativa en el Congreso Nacional, destacando que el reconocimiento de la Torta Argentina representa una oportunidad para fortalecer el turismo, la producción local y la generación de empleo.

Además, dialogó con emprendedoras de la Torta Argentina, quienes compartieron cómo la Fiesta de la Torta Argentina permitió el crecimiento de sus proyectos productivos y consolidó una nueva actividad vinculada al turismo local.

“El radicalismo inició este camino en 2004, cuando las concejales Graciela Suárez y Angélica Roch impulsaron la ordenanza que reconoció a la Torta Argentina como Producto Autóctono del Partido de Dolores. Años más tarde, la gestión CAMBIEMOS creó la Fiesta de la Torta Argentina, transformando ese patrimonio cultural en una herramienta de promoción turística y desarrollo económico para nuestra ciudad. Nos alegra que este proceso continúe creciendo, porque hay políticas que trascienden a los gobiernos y pertenecen a toda la comunidad.”

Finalmente, Bianchi sostuvo que “la Unión Cívica Radical seguirá poniendo a disposición de Dolores sus representantes y sus gestiones para acompañar un proyecto que fortalece nuestra identidad y genera más oportunidades para los dolorenses.”