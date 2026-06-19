LA DELEGACIÓN DE EXPLOSIVOS DOLORES YA CUENTA CON SEDE PROPIA

Después de diez años de funcionamiento, la Delegación de Explosivos Dolores cuenta con sede propia, gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Dolores y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La nueva dependencia, que funciona bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, dispone ahora de un espacio físico adecuado para el desarrollo de sus tareas específicas, fortaleciendo la capacidad operativa y de respuesta.

La inauguración de la sede fue encabezada por el Intendente Juan Pablo García, acompañado por funcionarios y autoridades policiales, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo las instituciones que brindan servicios esenciales a la comunidad.

Con esta incorporación, Dolores suma una nueva dependencia policial, consolidando el trabajo articulado entre el Municipio y las fuerzas de seguridad para mejorar la prevención y la atención de distintas situaciones que requieren intervención especializada.