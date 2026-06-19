LA TORTA ARGENTINA SIGUE SUMANDO APOYO: EL INTENDENTE RECIBIÓ A UN SENADOR NACIONAL Y A REFERENTES DE LA UCR LOCAL

El senador nacional Maximiliano Abad y dirigentes de la UCR Dolores expresaron su acompañamiento al proyecto para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país. La iniciativa ya recibió el respaldo de dirigentes de distintos espacios políticos.

El proyecto para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial de nuestro país continúa sumando respaldos de distintos sectores políticos e institucionales.

En ese marco, el intendente Juan Pablo García mantuvo un encuentro con el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, acompañado por referentes de la Unión Cívica Radical de Dolores: Carlos Valente, Gustavo Bianchi, Nicolás Andrada, Jorge Espil y Silvio Vitarella, quienes expresaron su apoyo a esta iniciativa que busca reconocer y poner en valor uno de los principales símbolos de la identidad dolorense.

La propuesta impulsa el reconocimiento nacional de un producto que forma parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio gastronómico, y que representa una de las tradiciones más emblemáticas de Dolores.

En las últimas semanas, el Municipio recibió a diputados nacionales de distintos bloques para presentar la iniciativa y seguir construyendo consensos en torno al proyecto. En ese sentido, el intendente Juan Pablo García reiteró su disposición a reunirse con representantes de todos los espacios políticos que quieran acompañar la propuesta y ayudar a impulsar su tratamiento a nivel nacional.

“Cuando se trata de defender nuestra identidad y promover a Dolores, es importante que podamos trabajar juntos sin mirar los colores políticos”, destacó García.