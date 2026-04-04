Colisión y vuelco en Autovía 2: un niño lucha por su vida

Un grave siniestro vial se registró este sábado en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 199, en el carril ascendente, cuando se produjo una colisión por alcance que derivó en el vuelco de uno de los vehículos involucrados.

El hecho fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Corsa gris, conducido por un hombre de 37 años domiciliado en Remedios de Escalada, quien viajaba acompañado por una mujer de 33 años, también del mismo domicilio. Ambos son efectivos policiales. En el vehículo además se trasladaban dos menores de edad, de 12 y 14 años, hijos de la pareja.

Los ocupantes del automóvil fueron trasladados al Hospital para su atención. Una menor de 12 años sufrió múltiples politraumatismos y permanece en observación, mientras que el menor presenta un estado crítico de salud, por lo que fue ingresado a terapia intensiva y se evalúa su traslado a un centro de mayor complejidad.