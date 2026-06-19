PRINCIPIO DE INCENDIO EN EL SANATORIO DE DOLORES GENERÓ DESPLIEGUE DE BOMBEROS

Un llamado de emergencia alertó sobre un principio de incendio en el Sanatorio Dolores, lo que motivó la rápida intervención de tres unidades del cuerpo de Bomberos.

Al arribar al lugar, los servidores públicos se dirigieron al sector de la caldera externa, donde se había originado la alarma. Tras una inspección exhaustiva, constataron la presencia de humo, aunque no se registraron llamas activas.

Como medida preventiva, se procedió a la ventilación del área afectada y a la evacuación de los consultorios externos. Una vez finalizadas las tareas de control y verificación, se dio por concluido el operativo sin mayores inconvenientes.