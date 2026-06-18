El senador nacional Maxi Abad visitará Dolores invitado por la Unión Cívica Radical

Invitado por la Unión Cívica Radical de Dolores, este viernes visitará nuestra ciudad el senador nacional Maxi Abad, quien desarrollará una agenda de actividades institucionales y políticas organizada por el radicalismo local.

Como parte de su recorrida, mantendrá una reunión con el intendente Juan Pablo García y funcionarios del Departamento Ejecutivo para interiorizarse sobre el proyecto que impulsa el reconocimiento de la Torta Argentina como torta oficial de la República Argentina mediante una ley nacional.

La reunión fue gestionada por la UCR de Dolores con el objetivo de sumar acompañamiento institucional a una iniciativa que representa un importante aporte para la promoción turística, cultural y productiva de la ciudad.

Al respecto, el presidente del Comité de Distrito, Gustavo Bianchi, señaló: *”La Torta Argentina es patrimonio de todos los dolorenses. Más allá de quién impulse cada etapa, su reconocimiento nacional es una política de ciudad que merece el acompañamiento de todos los espacios políticos e institucionales. Desde la UCR queremos aportar para que este objetivo se convierta en una realidad.”*

Posteriormente, el senador mantendrá un encuentro con autoridades del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores, donde se abordarán temas vinculados a la actualidad institucional del país, el funcionamiento de la Justicia y los desafíos que atraviesan las instituciones republicanas.

Durante la jornada también brindará una conferencia de prensa con medios locales y regionales, en la que responderá consultas sobre la actualidad política nacional y provincial.

Finalmente, Maxi Abad encabezará una reunión abierta con dirigentes y militantes radicales de Dolores para compartir un análisis sobre la situación política del país, la realidad partidaria y los desafíos que enfrenta la Unión Cívica Radical en la construcción de una alternativa para la Argentina y la provincia de Buenos Aires.

La visita forma parte de la agenda institucional que impulsa la Unión Cívica Radical de Dolores para fortalecer el diálogo con los distintos actores de la comunidad y acompañar iniciativas que contribuyan al desarrollo de nuestra ciudad.