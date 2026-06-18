AVANZAN LAS OBRAS EN LA CIUDAD: TRABAJOS SOBRE EL ACUEDUCTO DE MARTÍN CAMPOS

Las cuadrillas municipales continúan trabajando en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, se están llevando adelante trabajos sobre el acueducto de calle Martín Campos, un conducto de evacuación pluvial que se extiende desde la calle Alvear a Martín Campos.

Es una intervención estratégica para mejorar el sistema de escurrimiento de agua, especialmente en épocas de lluvia.