EL OSCURO NEGOCIO DE ENSUCIAR A LAS PERSONAS DETRÁS DE UNA PANTALLA

Hay un viejo refrán que dice que una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de atarse los zapatos. En los tiempos que corren, dominados por las redes sociales, esta frase cobra un sentido aterrador. En comunidades donde el trato es cercano y las familias se conocen, la información debería ser un puente. Sin embargo, estamos permitiendo que se convierta en un arma.

Detrás de cada “noticia bomba” sin sustento, de cada audio reenviado con historias novelescas y de cada escrache digital infundado, hay personas reales. Hay familias que sufren, hay nombres que se manchan y hay una tranquilidad que se quiebra, muchas veces, para siempre.

El daño que genera esparcir un falso rumor es profundo. Quien lanza la mentira al aire rara vez se hace cargo de las consecuencias. Para el difamador, inventar una historia escandalosa sobre la vida privada de otros es solo un juego de egos, una herramienta para ganar un puñado de likes, sentirse poderoso o creerse el centro de atención. Pero para la víctima, es una pesadilla de la que es muy difícil defenderse, porque en el tribunal de las redes sociales, el morbo siempre grita más fuerte que la inocencia.

Lo más alarmante de esta “cultura del rumor” es quiénes suelen ser sus principales promotores. Con preocupante frecuencia, aquellos que dedican sus días a hurgar en la vida ajena, a inventar calumnias y a sembrar cizaña, son los mismos que luego intentan disfrazarse de jueces morales de la sociedad.

Es una dinámica perversa: quienes construyen su visibilidad destruyendo a otros, de pronto exigen empatía, se escandalizan por situaciones cotidianas y pretenden darnos lecciones de ética. Pero la verdadera integridad no se declama en redes sociales buscando el aplauso fácil; se demuestra con el respeto diario hacia el prójimo. Quien necesita hundir a los demás para sentirse alguien, no está informando; está proyectando sus propias carencias.

Frente a esta epidemia de difamación, el antídoto más poderoso es dónde decidimos poner nuestra atención. El ruido se apaga cuando dejamos de alimentarlo. No solo cuando evitamos compartir un rumor, sino cuando, como sociedad, comenzamos a ser selectivos con los espacios que decidimos legitimar. Todo suma a la hora de construir confianza. En comunidades como la nuestra, sabemos que la verdad no puede convivir con el morbo, y que cuidar nuestro propio prestigio implica también saber tomar distancia de aquello que solo busca destruir.