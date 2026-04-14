Dolores

MES DEL COMPOSTAJE  – Taller abierto a toda la comunidad de Dolores

Iniciamos el Mes del Compostaje con un taller abierto a la comunidad para las y los vecinos de Dolores. Te esperamos el día miércoles 15 de abril a las 14:30 h en la Sala de conferencias de la Municipalidad de Dolores https://maps.app.goo.gl/1zdP9haHz4sUFsSu9
Con tu participación recibirás una compostera plástica de 60 litros para que comiences o continúes con esta practica y así reduzcas la generación de residuos orgánicos, facilitando la separación de los residuos reciclables.
Las y los esperamos
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Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
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