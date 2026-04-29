MAYOR DIGITALIZACIÓN PARA LA SALUD: EL HOSPITAL MUNICIPAL RECIBIÓ 25 COMPUTADORAS

El Municipio de Dolores fue uno de los cinco Distritos de la Provincia de Buenos Aires, seleccionados para recibir equipamiento informático destinado a fortalecer el sistema de salud local, en reconocimiento a la implementación de la Historia Clínica Informatizada (HCI).

En este marco, el Hospital Municipal incorporó 25 nuevas computadoras, impresoras y lectoras de barra, que serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), consolidando el proceso de modernización del sistema sanitario.

La iniciativa forma parte de un programa impulsado por el Ministerio de Salud de la Provincia, en articulación con el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia la incorporación de tecnología en hospitales para mejorar la calidad de atención y optimizar la gestión.

El intendente Juan Pablo García destacó la importancia de este avance: “Este reconocimiento posiciona a Dolores entre los municipios que están a la vanguardia en la modernización del sistema de salud. Estamos dando pasos firmes hacia un sistema más ágil, con menos burocracia y mejor atención para los vecinos, integrando todos los niveles de atención”.

Por su parte, la secretaria de Salud Muriel Cifré remarcó el impacto técnico del equipamiento: “La incorporación de estas computadoras nos permite avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud, logrando una integración total entre el hospital y los CAPS. Esto mejora tanto la calidad de atención médica, como los procesos administrativos”.