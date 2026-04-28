El Dolorense Cabo Primero Pedro Alberto Suarez. Ex Combatiente de Malvinas. NO ES UN OLVIDADO.

CON PEDIDO DE PUBLICACIÓN –

https://www.criterioonline.com El día 2 de abril de 2026, el Diario Criterio Online (), publica en su sitio web y replica en redes sociales (Facebook e Instagram) una noticia bajo el título “El Dolorense Cabo Primero Ex Combatiente de Malvinas Olvidado” https://www.facebook.com/milena.suarez.700972 Si bien se indica “Con Pedido de Publicación”, no se hace referencia a quién lo peticiona, pero se infiere por la fotografía acompañada, que dataría de la referente política de LLA Milena Suarez. Pude corroborarlo ingresando al perfil de la Dra. Milena Suarez () donde además de la divulgación pedida a Criterio Online, realiza varias publicaciones sobre el mismo tema. Concretamente, se refieren al ex combatiente en la guerra de Malvinas, el Dolorense Pedro Alberto Suarez, respecto de quién dice:

– “Hoy tuvimos el honor de darte el reconocimiento que Dolores no te ha dado en todos estos largos años”. – “…esta frase, lejos de ser solo emotiva, deja en evidencia una realidad que interpela a toda la comunidad: durante demasiado tiempo, los protocolos se antepusieron a reconocer la valentía de un dolorense que estuvo dispuesto a dar la vida por la Patria”. – “…Un Dolorense relegado…”

En mi carácter de expresidente del Club Argentino de Servicio “2 de Abril” de Dolores y como integrante de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Dolores, no puedo dejar de manifestar que el referido artículo falta a la verdad, alude a “protocolos de desmalvinización” y a la necesidad de que la comunidad tome conocimiento de una realidad, cuando quienes la ignoran son los autores de la nota.

Desconocen los autores de la publicación y entrevista: Que durante 43 años, todos los días 2 de abril, realizamos un homenaje a los caídos y excombatientes de la Guerra de Malvinas en el Cementerio Municipal.

Que los mismos siempre se han realizado conjuntamente con el apoyo y declaración de interés y oficialización de los actos por la Municipalidad de Dolores, más allá de los diversos matices políticos que han estado gobernando nuestra Ciudad.

Que en varios homenajes ante el Monumento a los Caídos por la Patria, también participó la Asociación Cultural Sanmartiniana de Dolores, y quien hizo uso de la palabra en uno de esos actos, recordó entre los combatientes al dolorense Pedro Alberto Suarez, de quién dijo: “participó en la Operación Rosario, siendo el primer dolorense en pisar suelo malvinense, como integrante del Regimiento de Infantería N° 25”, (Palabra del Sr. Fernando Javier Selva, publicadas en Diario “El Tribuno” del 3 de abril de 2021).

Este no es el único momento en que se aludió y brindó homenaje al Cabo Primero Pedro Alberto Suárez, también se lo hizo cuando la Universidad Atlántida Argentina realizó un acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y se colocaron placas recordatorias del Capitán de la Fuerza Aérea Gustavo García Cuerva y del Soldado José Luis Rodríguez en el Campus de la Universidad.

Se encuentra incluido en el listado de excombatientes dolorenses -con una breve reseña de participación-, que posee el Club Argentino de Servicio “2 de Abril” de Dolores y que también se entregara al H. Concejo Deliberante que anualmente realiza una sesión en homenaje.

Si ingresamos a la página de Facebook “Historia del Colegio Nacional de Dolores” se puede verificar que hace más de 10 años que se le nombra como combatiente en las diversas oportunidades que se alude a la cuestión Malvinas.

También es necesario saber que el cabo primero del RIM 25 Pedro Alberto Suárez vivía en la Provincia de Córdoba y posteriormente se radicó en la Ciudad de Tandil y si bien pudo haber estado circunstancialmente en Dolores, nunca nos hemos enterado de su presencia, porque de haberse sabido hubiera sido convocado para acompañarnos en los actos conmemorativos, como lo hacemos con todos los dolorenses veteranos y/o familiares de quienes ya han fallecido. Lamentable que, -si el día 2 de abril del corriente año estaba en Dolores-, nadie le haya informado acerca del acto que se realizaba en el Cementerio Municipal. O que el Concejal de LLA durante la Sesión Especial, al referirse al mismo, no haya manifestado la presencia en Dolores del excombatiente.

Para los actos y homenajes a nuestros héroes de Malvinas, no hay otro protocolo que entonar el Himno Nacional, encontrarnos con respeto y exclusión de toda diversidad política, religiosa, social o de género. Sin invitaciones. Sin compromiso con nadie.

Siempre se ha mantenido viva en la memoria y conciencia de nuestra comunidad la cuestión Malvinas, nuestra soberanía sobre las islas y el derecho que tenemos sobre ellas. En Dolores no hubo desmalvinización, ni olvido de los héroes (caídos y veteranos) que siempre nos han acompañado, junto a familiares, vecinos, instituciones y prensa oral y escrita en los homenajes y reconocimientos realizados durante tantos años.

Sirva la presente para aclarar al lector que no es justo utilizar la figura de nuestros Veteranos de Guerra, afirmando hechos o circunstancias disfrazadas de realidad.