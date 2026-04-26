DOLORES: UN JOVEN FUE AGREDIDO Y LE DAÑARON EL AUTO EN PLENO CENTRO

Un episodio de violencia se registró en las últimas horas en la intersección de Alberdi y Buenos Aires, donde un joven denunció haber sido agredido y sufrir daños en su vehículo.

Según relató la víctima, el hecho ocurrió mientras se encontraba en un comercio junto a amigos. En ese momento, un individuo comenzó a increparlo verbalmente y, sin mediar mayores circunstancias, habría provocado una abolladura en la puerta de su automóvil.

La situación derivó en una confrontación en la vía pública, donde el denunciante aseguró haber recibido varios golpes de puño en el rostro, resultando con lesiones de carácter leve. Otra versión indica que la víctima habría sido agredida por tres sujetos con un objeto contundente.