DOLORES: OPERATIVO CERROJO PERMITIÓ DETENER A DOS INDIVIDUOS TRAS UN ROBO EN MAIPÚ

En horas de la tarde de ayer, personal del Destacamento Vial Dolores tomó conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Maipú, donde autores ignorados sustrajeron un objeto y se dieron a la fuga a bordo de un automóvil Toyota Corolla gris.

Ante esta situación, y bajo la dirección del titular del destacamento, se implementó un operativo cerrojo sobre la calzada, utilizando móviles policiales dispuestos estratégicamente para reducir la velocidad del tránsito y generar una zona segura de intervención. De este modo, el vehículo sospechoso quedó encerrado entre dos móviles, evitando cualquier intento de escape.

Finalmente, los efectivos lograron interceptar el automóvil, en el que se desplazaban dos hombres. Con la presencia de un testigo hábil, se procedió a la requisa del rodado, constatándose en el baúl el objeto denunciado como sustraído, el cual fue secuestrado.

Ambos sujeto squeron aprehendidos en el lugar y, tras ser identificados, se determinó que cuentan con importantes antecedentes judiciales.

Interviene la Fiscalía en turno, que avaló el procedimiento policial, quedando los dos individuos oriundos de Mar del Palta, detenidos.