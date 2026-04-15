Dolores fue sede de la primera fecha del Campeonato Regional de Duatlón

El pasado 12 de abril, la ciudad de Dolores fue escenario de la primera fecha del Campeonato Regional de Duatlón, una competencia que continuará con próximas jornadas en Tordillo y Castelli.
El evento se desarrolló en el Autódromo Municipal Autódromo Miguel Ángel Atauri, donde un total de 97 participantes —entre duatletas, ciclistas y runners— formaron parte de una jornada que combinó deporte, comunidad y un muy buen nivel competitivo.
La prueba se disputó sobre un circuito mixto que incluyó 3 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y 3 km finales de pedestrismo, con un recorrido que integró sectores internos y externos del autódromo, incluyendo trazados cercanos al hipódromo.
La organización estuvo a cargo de Fernanda Echarren, David Lazarte y Diego Echarren, junto a un amplio grupo de colaboradores, familiares y miembros de la comunidad deportiva local, cuyo acompañamiento resultó fundamental para el desarrollo del evento.
La convocatoria fue destacada no solo por la participación local, sino también por la presencia de atletas provenientes de distintas localidades como Mar del Plata, Lanús, Remedios de Escalada, Turdera, Las Toninas, Pinamar, San Clemente, Santa Teresita, Castelli, Tordillo, La Plata, Verónica y General Guido, Gral. Madariaga.
Asimismo, el evento contó con el acompañamiento del Municipio, incluyendo el apoyo del área de Salud, Turismo, Tránsito, Deportes y las autoridades del autódromo, que facilitaron las instalaciones.
🏁 Resultados destacados
En la clasificación general, el primer puesto fue para la dupla local integrada por César Leonel y Christian Romero, con un tiempo de 57m47s.
El segundo lugar quedó en manos de Andrés Dagostino y Diego Galván (San Clemente), con 58m10s, mientras que el tercer puesto fue para Cristian Nogueira y Carlos Sallago, con 58m16s.
Un dato sobresaliente de la jornada fue la actuación de la dupla mixta de Balcarce, integrada por Shalom Lescano y Abdías Lescano, quienes se ubicaron en el cuarto puesto de la clasificación general con un tiempo de 58m51s, compitiendo de igual a igual con las duplas masculinas de punta.
En las distintas categorías también se registraron buenos desempeños tanto en modalidades individuales como en duplas, reflejando el crecimiento de la disciplina en la región.
🌟 Una jornada para destacar
La competencia se desarrolló en un marco climático ideal, con una importante presencia de público y un ambiente familiar que acompañó durante toda la jornada.
Desde la organización destacaron la respuesta de los participantes y el acompañamiento de la comunidad, consolidando esta primera fecha como un inicio exitoso del campeonato regional, que continuará en los próximos meses en localidades vecinas.
Resultados completos por categoría
Duplas caballeros 60–89 años
César Leonel – Christian Romero (Dolores) – 57m47s
Andrés Dagostino – Diego Galván (San Clemente) – 58m10s
Cristian Nogueira – Carlos Sallago (Dolores) – 58m16s
Duplas caballeros hasta 59 años
Bruno Aguirre (Dolores) – Nicolás Noya (La Plata) – 1h00m07s
Iván Recalde – Ramiro Zinetti (Castelli) – 1h02m
Duplas caballeros +90 años
Néstor Barragán – José Rodríguez (Dolores) – 1h04m41s
Maximiliano Acosta – José González (Lezama) – 1h10m43s
Monje Enzo– Héctor Oroz (Dolores) – 1h15m
Duplas damas (única)
Lorena Casanova – Gabriela Caremoli (Dolores/ La Plata) – 1h11m16s
Andrea Galván – Jessica Tagliani (San Clemente)– 1h16m14s
Cicovicci Maximiliana–Cicovicci Luz (Dolores) – 1h25m
Duplas mixtas (única)
Shalom Lescano – Abdías Lescano (Balcarce) – 58m51s
Juan Zárate – María José Esteves (Gral. Guido)– 1h03m52s
Jael Lacoste – Agustín Suárez (Tordillo/Dolores)– 1h06m12s
Individual caballeros 30–49 años
Uterga Maximiliano (Dolores) – 1h02m22s
Lucas Ramos (las Toninas)– 1h02m22s
Joaquín Guerra (Pinamar)– 1h05m51s
Individual caballeros +50 años
Jorge Lafuente (Dolores) – 1h11m05s
Gabriel Tavernese (Lanus)– 1h14m31s
Gonzalo Rosales (Dolores) – 1h14m54s
Individual caballeros hasta 29 años
Tomás Canales (Dolores)– 1h14m24s
José Rodríguez (Dolores)– 1h16m11s
Individual damas hasta 45 años
Patricia Díaz (Castelli)– 1h25m43s
Felicitas Miribuk (Dolores) – 1h30m40s
Brenda Díaz (Castelli)– 1h41m23s
Individual damas +45 años
Lorena Sabatella (Dolores) – 1h21m17s
Sofía Martínez (Gral. Madariaga)– 1h30m05s
Lorena Fanzoni (Castelli)– 1h40m58s
Clasificaciones
https://drive.google.com/drive/folders/11yVPjGdJx0CUuTmFFyZ3YDUVqYz0nnwL?usp=drive_link