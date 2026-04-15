Dolores fue sede de la primera fecha del Campeonato Regional de Duatlón

El pasado 12 de abril, la ciudad de Dolores fue escenario de la primera fecha del Campeonato Regional de Duatlón, una competencia que continuará con próximas jornadas en Tordillo y Castelli.

El evento se desarrolló en el Autódromo Municipal Autódromo Miguel Ángel Atauri, donde un total de 97 participantes —entre duatletas, ciclistas y runners— formaron parte de una jornada que combinó deporte, comunidad y un muy buen nivel competitivo.

La prueba se disputó sobre un circuito mixto que incluyó 3 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y 3 km finales de pedestrismo, con un recorrido que integró sectores internos y externos del autódromo, incluyendo trazados cercanos al hipódromo.

La organización estuvo a cargo de Fernanda Echarren, David Lazarte y Diego Echarren, junto a un amplio grupo de colaboradores, familiares y miembros de la comunidad deportiva local, cuyo acompañamiento resultó fundamental para el desarrollo del evento.

La convocatoria fue destacada no solo por la participación local, sino también por la presencia de atletas provenientes de distintas localidades como Mar del Plata, Lanús, Remedios de Escalada, Turdera, Las Toninas, Pinamar, San Clemente, Santa Teresita, Castelli, Tordillo, La Plata, Verónica y General Guido, Gral. Madariaga.

Asimismo, el evento contó con el acompañamiento del Municipio, incluyendo el apoyo del área de Salud, Turismo, Tránsito, Deportes y las autoridades del autódromo, que facilitaron las instalaciones.

🏁 Resultados destacados

En la clasificación general, el primer puesto fue para la dupla local integrada por César Leonel y Christian Romero, con un tiempo de 57m47s.

El segundo lugar quedó en manos de Andrés Dagostino y Diego Galván (San Clemente), con 58m10s, mientras que el tercer puesto fue para Cristian Nogueira y Carlos Sallago, con 58m16s.

Un dato sobresaliente de la jornada fue la actuación de la dupla mixta de Balcarce, integrada por Shalom Lescano y Abdías Lescano, quienes se ubicaron en el cuarto puesto de la clasificación general con un tiempo de 58m51s, compitiendo de igual a igual con las duplas masculinas de punta.

En las distintas categorías también se registraron buenos desempeños tanto en modalidades individuales como en duplas, reflejando el crecimiento de la disciplina en la región.

🌟 Una jornada para destacar

La competencia se desarrolló en un marco climático ideal, con una importante presencia de público y un ambiente familiar que acompañó durante toda la jornada.

Desde la organización destacaron la respuesta de los participantes y el acompañamiento de la comunidad, consolidando esta primera fecha como un inicio exitoso del campeonato regional, que continuará en los próximos meses en localidades vecinas.

Resultados completos por categoría

Duplas caballeros 60–89 años

César Leonel – Christian Romero (Dolores) – 57m47s

Andrés Dagostino – Diego Galván (San Clemente) – 58m10s

Cristian Nogueira – Carlos Sallago (Dolores) – 58m16s

Duplas caballeros hasta 59 años

Bruno Aguirre (Dolores) – Nicolás Noya (La Plata) – 1h00m07s

Iván Recalde – Ramiro Zinetti (Castelli) – 1h02m

Duplas caballeros +90 años

Néstor Barragán – José Rodríguez (Dolores) – 1h04m41s

Maximiliano Acosta – José González (Lezama) – 1h10m43s

Monje Enzo– Héctor Oroz (Dolores) – 1h15m

Duplas damas (única)

Lorena Casanova – Gabriela Caremoli (Dolores/ La Plata) – 1h11m16s

Andrea Galván – Jessica Tagliani (San Clemente)– 1h16m14s

Cicovicci Maximiliana–Cicovicci Luz (Dolores) – 1h25m

Duplas mixtas (única)

Shalom Lescano – Abdías Lescano (Balcarce) – 58m51s

Juan Zárate – María José Esteves (Gral. Guido)– 1h03m52s

Jael Lacoste – Agustín Suárez (Tordillo/Dolores)– 1h06m12s

Individual caballeros 30–49 años

Uterga Maximiliano (Dolores) – 1h02m22s

Lucas Ramos (las Toninas)– 1h02m22s

Joaquín Guerra (Pinamar)– 1h05m51s

Individual caballeros +50 años

Jorge Lafuente (Dolores) – 1h11m05s

Gabriel Tavernese (Lanus)– 1h14m31s

Gonzalo Rosales (Dolores) – 1h14m54s

Individual caballeros hasta 29 años

Tomás Canales (Dolores)– 1h14m24s

José Rodríguez (Dolores)– 1h16m11s

Individual damas hasta 45 años

Patricia Díaz (Castelli)– 1h25m43s

Felicitas Miribuk (Dolores) – 1h30m40s

Brenda Díaz (Castelli)– 1h41m23s

Individual damas +45 años

Lorena Sabatella (Dolores) – 1h21m17s

Sofía Martínez (Gral. Madariaga)– 1h30m05s

Lorena Fanzoni (Castelli)– 1h40m58s

Clasificaciones

https://drive.google.com/drive/folders/11yVPjGdJx0CUuTmFFyZ3YDUVqYz0nnwL?usp=drive_link