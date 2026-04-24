Dolores: dos aprehendidos tras robo en comercio de calle Pilotto

Un hecho de robo ocurrido en la víspera en un comercio ubicado en calle Pilotto al 1700 motivó un rápido despliegue investigativo.

Dos individuos sustrajeron diversos elementos de almacén. A partir de lo sucedido, personal de la Comisaría de Dolores, a través del Gabinete Técnico Operativo (GTO), inició tareas investigativas de manera inmediata.

En un trabajo coordinado con efectivos de la DDI Dolores, se logró interceptar a dos sujetos en la intersección de calles Espora y Ameghino, quienes tenían en su poder parte de los elementos sustraídos.

Cabe destacar el aporte de Policía Científica, que tras el relevamiento de rastros en el lugar del hecho, obtuvo resultados positivos mediante el sistema AFIS, lo que permitió vincular de manera directa a uno de los aprehendidos con el ilícito.

Asimismo, se resaltó la celeridad en la intervención de la Fiscalía interviniente, que avaló lo actuado, dispuso la aprehensión de los imputados, la notificación de sus derechos y su posterior traslado a sede judicial.

El procedimiento es resultado de un trabajo articulado entre el GTO de Comisaría Dolores, la DDI, Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió el rápido esclarecimiento del hecho.