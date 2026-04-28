Dolores Canta y Baila el día del trabajador

Ya Dolores se ha convertido en una de las ciudades con más peñas, no solo en la región, sino en la provincia y el país.

En esta oportunidad el Viernes 1ero. de Mayo, el Club Sarmiento recibe la propuesta que nació del músico dolorense Diego Barbato, que dieron en denominar “Dolores Canta y Baila”.

Con entradas muy populares y servicio de cantina y parrilla con precios accesibles, a partir de las 19 hs. ya empezarán los artistas a dejar su mensaje cancionero sobre el escenario.

La conducción está a cargo de Mariángel Gabotto y habrá tres agrupaciones de danzas: Ballet Oficial de la Fiesta Nacional de la Guitarra, Melipal de Castelli y el Bagual de Lavalle.

Y hay un programa con una importante grilla de destacados artistas de nuestra ciudad y la zona, como Juan Lambrecht, Majuma, La Nico Folk, Foquito y la 220, Los Passone, Néstor Ortiz y el Payador Emanuel Gabotto.

La Peña cuenta con el padrinazgo del Chacarero Cantor Carlos Ramón Fernández.