DESCARGO PÚBLICO – Acá no hay confusión. Hay una decisión política.

Mi tío, el Suboficial Pedro Alberto Suárez, es excombatiente de Malvinas. Y, aun así, nunca fue reconocido ni convocado a los actos protocolares en su propia ciudad.

No es falta de información. Es peor: la información la tienen desde hace años. La tuvo el intendente, la tuvo el Municipio y la tuvo el Honorable Concejo Deliberante. Nuestra familia la acercó siempre, en escuelas, en actos, contando su historia con orgullo.

La prueba más clara es lo que ocurrió un día antes del último acto oficial: mi hermano le preguntó al intendente si lo iban a invitar. La respuesta fue que no, porque “le generaba problemas con el resto de los excombatientes”.

Eso no es un error. Es una decisión política consciente. Elegir a quién reconocer y a quién dejar afuera.

Durante años se intentó su reconocimiento sin éxito. Y recién ahora, que tenemos representación en el Concejo Deliberante, pudimos presentar un proyecto formal. Antes no podíamos. Hoy sí. Y lo hicimos. Y tampoco lo acompañaron.

Entonces que no vengan ahora a decir que “esto se politizó”.

Quien salió a instalar un relato sesgado fue el señor Héctor Enrique Porréz, intentando reemplazar la falta de reconocimiento institucional con supuestos homenajes informales. Eso no alcanza. Eso no reemplaza la responsabilidad del Estado local.

Y hay algo más que la comunidad merece saber: el hijo del señor Porréz, Juan Manuel Porréz, es el Secretario Legal y Técnico del Municipio. No es un dato menor. Explica bastante.

Porque mientras algunos salen a operar mediáticamente, desde ese mismo sector no responden ni un solo pedido de informes presentado por nuestro espacio en el Concejo Deliberante.

Eso también es política. Y yo me hago cargo de decirlo.

Si realmente quieren terminar con las discusiones, es muy simple: que los medios locales le pregunten directamente a Pedro Alberto Suárez si alguna vez fue invitado o reconocido como corresponde. Esa es la verdad. Lo demás es relato.

Acá no se está defendiendo una bandera partidaria. Se está reclamando algo básico: respeto y reconocimiento a un excombatiente.

Y cuando el Estado decide a quién reconocer según la conveniencia del momento, deja de honrar a sus héroes y empieza a hacer política con ellos.

Nosotros no.