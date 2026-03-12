UN MEDIO DE CALIFORNIA VISITÓ EL AUTÓDROMO MUNICIPAL DE DOLORES PARA CUBRIR EL CARBRIATA CONCOURS

El pasado 7 de marzo, la ciudad de Dolores recibió la visita de un medio especializado de California, Estados Unidos, que llegó para cubrir el Carbriata Concours, el exclusivo encuentro que reunió a destacados automóviles clásicos y deportivos en el Autódromo Municipal de Dolores.

Durante la jornada, los periodistas internacionales registraron la experiencia del evento, el nivel de los vehículos participantes y el entorno que ofrece la ciudad para este tipo de encuentros automovilísticos de alto nivel.

Tras su paso por Dolores, el medio estadounidense publicó una cobertura especial del evento, destacando el espíritu del Carbriata Concours, la calidad de la organización y la singularidad del destino elegido para su realización.

La presencia de medios internacionales reflejó el crecimiento y la proyección que continúa teniendo el Autódromo, consolidándose como una propuesta distintiva dentro del calendario de encuentros automovilísticos de la región.