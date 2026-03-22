 SE VIENE LA GRAN NOCHE DEL DEPORTE DOLORENSE: MÉRITOS DEPORTIVOS 2025

El viernes 27 a las 20 hs. en el Polideportivo Municipal, se llevará a cabo una nueva edición de los Méritos Deportivos, un evento que reconoce el esfuerzo, la dedicación y los logros de nuestros deportistas locales.

Se ternará y elegirá a los ganadores de 50 disciplinas deportivas, destacando a quienes dejaron todo durante el año.