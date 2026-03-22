 SE VIENE LA GRAN NOCHE DEL DEPORTE DOLORENSE: MÉRITOS DEPORTIVOS 2025

El viernes 27 a las 20 hs. en el Polideportivo Municipal, se llevará a cabo una nueva edición de los Méritos Deportivos, un evento que reconoce el esfuerzo, la dedicación y los logros de nuestros deportistas locales.
Se ternará y elegirá a los ganadores de 50 disciplinas deportivas, destacando a quienes dejaron todo durante el año.
Como cierre de la jornada, se realizará la elección del Mérito Deportivo del Año 2025, que como es tradición será definido por la prensa, pero este año, además, se suma una novedad: los ganadores de ediciones anteriores también formarán parte de la votación del Merito Deportivo anual, aportando su experiencia y mirada al reconocimiento más importante.