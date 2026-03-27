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LA PROFUNDA HUELLA DE FELICITAS GUERRERO EN NUESTRA HISTORIA

 Impecable disertación de Claudio Laquidara en el Complejo Cultura de Lezama

En una época en la que la justicia, la religión y las estructuras sociales relegaban a la mujer a un segundo plano, Felicitas Guerrero supo desafiar lo establecido, transformó el dolor en fortaleza y decidió tomar las riendas de su destino.

En el mes de la mujer, la Subsecretaría de Cultura y Promoción Turística del municipio recibió al investigador y escritor Claudio Laquidara, autor del libro Felicitas Guerrero, una historia de sangre y pasión, en un evento donde se reseñó su figura en una interesante conferencia. Felicitas fue una mujer adelantada a su tiempo, que desafió las estructuras del siglo y dejó una huella profunda en la historia local y nacional.

Del evento participaron la intendenta municipal Myriam Mongay, el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Territorial Diego Mongay, el subsecretario de Cultura y Promoción Turística Darío Blanco y vecinos y vecinas de la comunidad.

De un modo dinámico, documentado y ameno, Laquidara expuso no sólo la vida de Felicitas Guerrero sino todo un contexto de época, donde hizo hincapié en la huella de las familias Alzaga, Guerrero e incluso Lezama en nuestra región. Ya que Gregorio Lezama fue concuñado de la legendaria Felicitas.

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