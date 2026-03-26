El marplatense Horacio Zeballos es el número uno del mundo en dobles

Avanzó a semifinales del Masters 1000 de Miami junto a Marcel Granollers. Es la segunda vez que alcanza la cima del ránking, aunque ahora lo consiguió en soledad.

El marplatense Horacio Zeballos se convirtió en número 1 del ránking ATP de dobles por segunda vez en su carrera y por primera vez en solitario, luego de avanzar junto al catalán Marcel Granollers a las semifinales del Masters 1000 que se disputa sobre cemento en Miami.

La dupla hispanoamericana se impuso este jueves por 6-3 y 7-6 (3) a la pareja conformada por el monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin (Francia).

Zeballos y Granollers habían alcanzado por unas semanas la cima del ránking en mayo de 2024. Sin embargo, ahora el número 1 en soledad será para el marplatense de 40 años por una diferencia de 90 puntos sobre el catalán, quien se perdió unos torneos de la temporada por lesión.

Ambos superarán al británico Neal Skupski, quien cayó este miércoles en cuartos de final junto a su compañero estadounidense Christian Harrison.

Otro gran logro para el mejor tenista argentino de dobles de la historia, campeón de Roland Garros y el US Open en 2025.