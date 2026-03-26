DeportesMar del PlataPortada

El marplatense Horacio Zeballos es el número uno del mundo en dobles

Avanzó a semifinales del Masters 1000 de Miami junto a Marcel Granollers. Es la segunda vez que alcanza la cima del ránking, aunque ahora lo consiguió en soledad.

El marplatense Horacio Zeballos se convirtió en número 1 del ránking ATP de dobles por segunda vez en su carrera y por primera vez en solitario, luego de avanzar junto al catalán Marcel Granollers a las semifinales del Masters 1000 que se disputa sobre cemento en Miami.

La dupla hispanoamericana se impuso este jueves por 6-3 y 7-6 (3) a la pareja conformada por el monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin (Francia).

Zeballos y Granollers habían alcanzado por unas semanas la cima del ránking en mayo de 2024. Sin embargo, ahora el número 1 en soledad será para el marplatense de 40 años por una diferencia de 90 puntos sobre el catalán, quien se perdió unos torneos de la temporada por lesión.

Ambos superarán al británico Neal Skupski, quien cayó este miércoles en cuartos de final junto a su compañero estadounidense Christian Harrison.

Otro gran logro para el mejor tenista argentino de dobles de la historia, campeón de Roland Garros y el US Open en 2025.

 

 

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

EDEA
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Kicillof: “La Provincia y los municipios no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”

PortadaSociedad

Escándalo en Escobar: expulsaron a una docente de secundaria por una relación con un exalumno

Política EconomiaPortadaSociedad

Habilitan una nueva conexión aérea entre Argentina y Brasil

Mar del PlataPortadaSociedad

Mar del Plata – Ansiedad, consumo y depresión: crecieron 103% las consultas a la línea de Salud Mental

GastronomíaPortadaSociedad

ENOTURISMO: Calendario de eventos Vinos Buenos Aires 

PortadaSociedad

MÁS DE 85 MIL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FUERON ABORDADOS POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN LA PROVINCIA

Política EconomiaPortada

Los diputados ya pueden enviar las preguntas por escrito para el informe de Adorni

PortadaSociedad

Bahía Blanca: Una madre, sus hijos y su pareja murieron por inhalar monóxido de carbono

PortadaSociedad

Una mujer murió tras ser atropellada al intentar cruzar la Ruta 2 en Coronel Vidal

Política EconomiaPortada

Villarruel conmemoró el Día del Niño por Nacer: “La grandeza de nuestra Patria comienza con la familia“

Política EconomiaPortada

Adorni dijo que no tiene “nada que esconder” y que construyó su patrimonio antes de llegar al Gobierno

Política EconomiaPortadaSociedad

Día del Niño por Nacer: Vilma Ibarra acusó al Gobierno de “reivindicar” el terrorismo de Estado

Mostrar más