Dolores y La Plata acordaron impulsar el turismo social y propuestas educativas conjuntas: Parque Termal y República de los Niños los destinos elegidos

El intendente Juan Pablo García y su par de La Plata, Julio Alak, firmaron este viernes dos acuerdos destinados a fortalecer la cooperación institucional, promover el turismo y fomentar actividades educativas y recreativas entre ambos municipios.

“Este convenio con La Plata forma parte de una política que venimos impulsando con municipios, clubes, sindicatos e instituciones para posicionar a Dolores como destino de cercanía y seguir fortaleciendo la economía local.”, dijo el Intendente Juan Pablo García.

El primer convenio estableció la promoción turística y beneficios de acceso al Parque Termal Dolores, otorgando un descuento del 30 % en la entrada a centros de jubilados, instituciones educativas, asociaciones civiles y empleados municipales de La Plata.

“Estas iniciativas fortalecen la cooperación entre municipios y amplían el acceso de vecinos y vecinas a propuestas de bienestar, turismo y actividades culturales y educativas para todas las edades”, destacó Alak.

Los beneficiarios deberán identificarse mediante DNI y documentación correspondiente de su institución. Asimismo, la Secretaría de Turismo de Dolores llevará un registro para un control administrativo.

El segundo convenio, en tanto, constituye un marco de colaboración para actividades educativas y recreativas en la República de los Niños orientadas a niños, niñas y adolescentes del mencionado distrito bonaerense.

La Municipalidad de Dolores coordinará el envío de contingentes, mientras que la Municipalidad de La Plata facilitará el acceso gratuito a las distintas alternativas del predio.