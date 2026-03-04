DOLORES COMIENZA A VIVIR LA 32° FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA

Este fin de semana comienza en Dolores la 32° edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra, el tradicional evento que rinde homenaje permanente a Abel Fleury, figura emblemática de la música argentina y símbolo cultural de los dolorenses.
La festividad reunirá a artistas consagrados a nivel nacional e internacional, con premios, nominaciones y presencia en los principales escenarios del país, como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Además de los espectáculos musicales, el evento contará con actividades tradicionalistas y una de las ferias a cielo abierto más grandes de la provincia de Buenos Aires, convocando a miles de visitantes de todo el país.
La noche de apertura, el sábado 7, tendrá como show principal a Los Tekis. La reconocida banda jujeña, referente del folklore contemporáneo, llega a Dolores tras celebrar su tradicional carnaval y en medio de una intensa gira por los principales festivales del país.
El domingo 8 será el turno de Ahyre, uno de los grupos folklóricos más populares del momento, que fusiona la raíz latinoamericana con nuevas sonoridades y promete un espectáculo imperdible.
La programación continuará lunes y martes con la peña oficial de la fiesta, considerada una de las más importantes del país y uno de los grandes ejes culturales de esta edición. Mientras que el miércoles 11 se presentará en el escenario Carlos Ramón Fernández, el “Chacarero Cantor”, emblema histórico del evento y artista esperado año tras año por el público. También formará parte de esa noche Pancho Santarén, ganador del Pre-Cosquín en el rubro Solista Vocal, quien viene consolidándose en los principales escenarios del país.
El jueves 12 se realizará la tradicional Noche de Payadores, uno de los momentos más identitarios de la Fiesta, donde la improvisación, el contrapunto y la poesía oral reafirman el patrimonio cultural argentino.
El viernes 13 tendrá lugar la clásica Noche Joven, que incluirá la elección de la Reina y el show principal de Roze, fenómeno musical con millones de reproducciones en plataformas digitales, en una jornada que sumará propuestas de fusión como cumbia, rock y cuarteto.
El gran cierre, el sábado 14, estará a cargo de Jorge Rojas, quien celebrará sus 20 años como solista con un espectáculo que promete ser histórico y coronará una edición que busca quedar en la memoria del público. Durante la tarde se realizará el gran desfile tradicionalista por las calles de la ciudad.
De esta manera, Dolores vuelve a consolidarse como uno de los grandes escenarios del folklore argentino, invitando a vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra que promete ser inolvidable.
El programa oficial para la 32º edición será la siguiente:
SÁBADO 7
NATALIA CHANDIA
MAJUMA
EFRAIN COLOMBO
LOS TEKIS
DOMINGO 8
GERMAN MONTES
FUYEN
MUSIQUEROS ENTRERRIANOS
AHYRE
LUNES 9 – PEÑA OFICIAL FNG
OBDULIO GIMÉNEZ
AMIGOS DEL CAMINO
NÉSTOR ORTIZ
LOS CHAZA
RAÍCES GAUCHAS
FOQUITO Y LA 220
MARTES 10 – PEÑA OFICIAL FNG
LA DOS X TRES
LOS JUÁREZ
LA NICO FOLK
SONES
ATAHUALPA CAÑETE
JUANJO ABREGU
MIÉRCOLES 11
BRIAN SIMALDONI
GAUCHO TALAS
PANCHO SANTAREN
CARLOS RAMON FERNANDEZ
JUEVES 12
NOCHE DE PAYADORES: 25 artistas sobre el escenario Estilo Pampeano
VIERNES 13
MIAMI PROYECT
12 MUNDOS
AMORINA ALDAY
LA IDA
ROZE
RODRIGO ROMERO
SÁBADO 14
NESTOR BUIDE
ROSANA SAADO
LAS VOCES DEL ESTE
JORGE ROJAS