DOLORES COMIENZA A VIVIR LA 32° FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA

Este fin de semana comienza en Dolores la 32° edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra, el tradicional evento que rinde homenaje permanente a Abel Fleury, figura emblemática de la música argentina y símbolo cultural de los dolorenses.

La festividad reunirá a artistas consagrados a nivel nacional e internacional, con premios, nominaciones y presencia en los principales escenarios del país, como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Además de los espectáculos musicales, el evento contará con actividades tradicionalistas y una de las ferias a cielo abierto más grandes de la provincia de Buenos Aires, convocando a miles de visitantes de todo el país.

La noche de apertura, el sábado 7, tendrá como show principal a Los Tekis. La reconocida banda jujeña, referente del folklore contemporáneo, llega a Dolores tras celebrar su tradicional carnaval y en medio de una intensa gira por los principales festivales del país.

El domingo 8 será el turno de Ahyre, uno de los grupos folklóricos más populares del momento, que fusiona la raíz latinoamericana con nuevas sonoridades y promete un espectáculo imperdible.

La programación continuará lunes y martes con la peña oficial de la fiesta, considerada una de las más importantes del país y uno de los grandes ejes culturales de esta edición. Mientras que el miércoles 11 se presentará en el escenario Carlos Ramón Fernández, el “Chacarero Cantor”, emblema histórico del evento y artista esperado año tras año por el público. También formará parte de esa noche Pancho Santarén, ganador del Pre-Cosquín en el rubro Solista Vocal, quien viene consolidándose en los principales escenarios del país.

El jueves 12 se realizará la tradicional Noche de Payadores, uno de los momentos más identitarios de la Fiesta, donde la improvisación, el contrapunto y la poesía oral reafirman el patrimonio cultural argentino.

El viernes 13 tendrá lugar la clásica Noche Joven, que incluirá la elección de la Reina y el show principal de Roze, fenómeno musical con millones de reproducciones en plataformas digitales, en una jornada que sumará propuestas de fusión como cumbia, rock y cuarteto.

El gran cierre, el sábado 14, estará a cargo de Jorge Rojas, quien celebrará sus 20 años como solista con un espectáculo que promete ser histórico y coronará una edición que busca quedar en la memoria del público. Durante la tarde se realizará el gran desfile tradicionalista por las calles de la ciudad.

De esta manera, Dolores vuelve a consolidarse como uno de los grandes escenarios del folklore argentino, invitando a vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra que promete ser inolvidable.

El programa oficial para la 32º edición será la siguiente:

SÁBADO 7

NATALIA CHANDIA

MAJUMA

EFRAIN COLOMBO

LOS TEKIS

DOMINGO 8

GERMAN MONTES

FUYEN

MUSIQUEROS ENTRERRIANOS

AHYRE

LUNES 9 – PEÑA OFICIAL FNG

OBDULIO GIMÉNEZ

AMIGOS DEL CAMINO

NÉSTOR ORTIZ

LOS CHAZA

RAÍCES GAUCHAS

FOQUITO Y LA 220

MARTES 10 – PEÑA OFICIAL FNG

LA DOS X TRES

LOS JUÁREZ

LA NICO FOLK

SONES

ATAHUALPA CAÑETE

JUANJO ABREGU

MIÉRCOLES 11

BRIAN SIMALDONI

GAUCHO TALAS

PANCHO SANTAREN

CARLOS RAMON FERNANDEZ

JUEVES 12

NOCHE DE PAYADORES: 25 artistas sobre el escenario Estilo Pampeano

VIERNES 13

MIAMI PROYECT

12 MUNDOS

AMORINA ALDAY

LA IDA

ROZE

RODRIGO ROMERO

SÁBADO 14

NESTOR BUIDE

ROSANA SAADO

LAS VOCES DEL ESTE

JORGE ROJAS