DOLORES CIUDAD CULTURAL 2026: AMPLIA PROPUESTA DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

La Secretaría de Cultura de Dolores presentó la grilla de talleres 2026, una propuesta abierta a la comunidad que dará inicio el próximo 6 de abril. Las inscripciones están disponibles desde el 18 de marzo y pueden realizarse en la sede de la Secretaría de Cultura, ubicada en calle Mitre y 25 de Mayo.
La propuesta de talleres de este año invita a sumarse a un espacio de aprendizaje, expresión y encuentro a través del arte y la cultura. Con una amplia variedad de disciplinas para todas las edades, desde infancias hasta adultos, la programación incluye actividades en artes visuales, música, artesanías y oficios, estimulación cognitiva, danza, teatro e idiomas.
Coordinados por un equipo de docentes especializados, los talleres buscan fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el intercambio colectivo en un ambiente inclusivo y participativo. Ya sea para iniciarse en una disciplina o profundizar conocimientos, cada propuesta está pensada para acompañar distintos intereses y recorridos.
A continuación, se detalla la grilla completa de actividades, días y horarios disponibles
ARTES VISUALES
Plástica infantil
Profesora: Ayelén Lauría
1º grado hasta 12 años
Lunes de 19 a 20 hs
Dibujo y pintura
Profesora: Ayelén Lauría
Adolescentes (desde 13 años) y adultos
Miércoles de 17:30 a 19:30 hs
Acuarela
Profesora: Ayelén Lauría
Adolescentes y adultos
Martes de 17:30 a 19:30 hs
Escuela taller de cerámica
Profesores: Oscar Gutiérrez y Vivi Barrionuevo
Niños:
• Lunes de 16 a 17:30 hs
• Lunes de 18 a 19:30 hs
• Viernes de 18 a 19:30 hs
Adultos:
• Martes de 16 a 18:30 hs
• Martes de 18:30 a 21 hs
• Miércoles de 14 a 16:30 hs
• Miércoles de 16:30 a 19 hs
• Jueves de 16 a 18:30 hs
• Jueves de 18:30 a 21 hs
Pintura decorativa
Profesor: Jorge Weber
Lunes de 17:30 a 19:30 hs
Cine para infancias
Profesoras: Sofía Carricarburu y Rocío Salguero
Miércoles de 18 a 19:30 hs
Fotografía
Profesor: José Luis Vadillo
Martes de 16 a 18 hs
Papelería creativa
Profesora: Mariana Bellocq
De 6 a 12 años
Martes de 18 a 19:30 hs
Pausa creativa
Profesora: Mariana Bellocq
Papelería para adolescentes y adultos
Viernes de 15 a 16 hs
MÚSICA
Canto
Profesora: Gala Mesturini
A partir de los 12 años
Jueves de 16 a 18 hs
Ensamble de percusión
Profesor: Francisco González Moreno
Adultos: lunes de 17 a 18:30 hs
Batucada
Profesor: Francisco González Moreno
Niños: lunes de 18:30 a 20 hs
Guitarra
Profesor: Juan M. Montenegro
Martes y viernes
• 10:15 a 11 hs
• 14:15 a 15 hs
ARTESANÍAS Y OFICIOS
Fileteado porteño
Profesor: Jorge Weber
Miércoles de 17:30 a 19:30 hs
Macramé
Profesora: Andrea Navarro
Viernes de 14 a 16 hs
Telar
Profesora: Sonia Baraglia
Martes y jueves de 14 a 16 hs
Bordado mexicano
Profesora: Sonia Baraglia
Martes y jueves de 16 a 18 hs
Soguería
Profesor: Juan “Rata” Constanzo
Viernes de 17 a 20 hs
Talla en madera
Profesor: José Passone
Lunes de 15 a 18 hs
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Activamente
Profesora: Julieta Juárez
Lunes de 15 a 16:30 hs
Miércoles de 9:30 a 11 hs
YOGA, DANZA Y TEATRO
Todos podemos bailar
Profesora: Silvina Montoya
Lunes y miércoles de 15 hs
Folklore
Profesor: Genesis Ciuro
Infantil (6 a 14 años):
Sábados de 16 a 17 hs
Mayores de 15 años:
Sábados de 17 a 18 hs
Tango
Profesora: Johana Martínez
Jueves de 15 a 16 hs
Yoga y meditación
Profesora: Ekabakti
Martes y jueves de 18:30 a 19:30 hs
Teatro niños y adolescentes
Profesores: C. Arrambarry y V. Otaño
5 a 8 años:
Jueves de 18 a 18:50 hs
9 a 12 años:
Jueves de 19 a 19:50 hs
Adolescentes:
Miércoles de 18 a 20 hs
Teatro adultos
Día y horario a confirmar
IDIOMAS
Italiano
Profesor: Juan Carlos Disanso
Comienza el 15 de abril
Nivel 1:
Miércoles de 18:15 a 19:15 hs
Nivel 2:
Jueves de 18:15 a 19:15 hs
Inglés
Profesora: Hilda Mouro
Miércoles de 16 a 17 hs
Viernes de 16 a 17 hs