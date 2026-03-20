DOLORES CIUDAD CULTURAL 2026: AMPLIA PROPUESTA DE TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

La Secretaría de Cultura de Dolores presentó la grilla de talleres 2026, una propuesta abierta a la comunidad que dará inicio el próximo 6 de abril. Las inscripciones están disponibles desde el 18 de marzo y pueden realizarse en la sede de la Secretaría de Cultura, ubicada en calle Mitre y 25 de Mayo.

La propuesta de talleres de este año invita a sumarse a un espacio de aprendizaje, expresión y encuentro a través del arte y la cultura. Con una amplia variedad de disciplinas para todas las edades, desde infancias hasta adultos, la programación incluye actividades en artes visuales, música, artesanías y oficios, estimulación cognitiva, danza, teatro e idiomas.

Coordinados por un equipo de docentes especializados, los talleres buscan fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el intercambio colectivo en un ambiente inclusivo y participativo. Ya sea para iniciarse en una disciplina o profundizar conocimientos, cada propuesta está pensada para acompañar distintos intereses y recorridos.

A continuación, se detalla la grilla completa de actividades, días y horarios disponibles

ARTES VISUALES

Plástica infantil

Profesora: Ayelén Lauría

1º grado hasta 12 años

Lunes de 19 a 20 hs

Dibujo y pintura

Profesora: Ayelén Lauría

Adolescentes (desde 13 años) y adultos

Miércoles de 17:30 a 19:30 hs

Acuarela

Profesora: Ayelén Lauría

Adolescentes y adultos

Martes de 17:30 a 19:30 hs

Escuela taller de cerámica

Profesores: Oscar Gutiérrez y Vivi Barrionuevo

Niños:

• Lunes de 16 a 17:30 hs

• Lunes de 18 a 19:30 hs

• Viernes de 18 a 19:30 hs

Adultos:

• Martes de 16 a 18:30 hs

• Martes de 18:30 a 21 hs

• Miércoles de 14 a 16:30 hs

• Miércoles de 16:30 a 19 hs

• Jueves de 16 a 18:30 hs

• Jueves de 18:30 a 21 hs

Pintura decorativa

Profesor: Jorge Weber

Lunes de 17:30 a 19:30 hs

Cine para infancias

Profesoras: Sofía Carricarburu y Rocío Salguero

Miércoles de 18 a 19:30 hs

Fotografía

Profesor: José Luis Vadillo

Martes de 16 a 18 hs

Papelería creativa

Profesora: Mariana Bellocq

De 6 a 12 años

Martes de 18 a 19:30 hs

Pausa creativa

Profesora: Mariana Bellocq

Papelería para adolescentes y adultos

Viernes de 15 a 16 hs

MÚSICA

Canto

Profesora: Gala Mesturini

A partir de los 12 años

Jueves de 16 a 18 hs

Ensamble de percusión

Profesor: Francisco González Moreno

Adultos: lunes de 17 a 18:30 hs

Batucada

Profesor: Francisco González Moreno

Niños: lunes de 18:30 a 20 hs

Guitarra

Profesor: Juan M. Montenegro

Martes y viernes

• 10:15 a 11 hs

• 14:15 a 15 hs

ARTESANÍAS Y OFICIOS

Fileteado porteño

Profesor: Jorge Weber

Miércoles de 17:30 a 19:30 hs

Macramé

Profesora: Andrea Navarro

Viernes de 14 a 16 hs

Telar

Profesora: Sonia Baraglia

Martes y jueves de 14 a 16 hs

Bordado mexicano

Profesora: Sonia Baraglia

Martes y jueves de 16 a 18 hs

Soguería

Profesor: Juan “Rata” Constanzo

Viernes de 17 a 20 hs

Talla en madera

Profesor: José Passone

Lunes de 15 a 18 hs

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Activamente

Profesora: Julieta Juárez

Lunes de 15 a 16:30 hs

Miércoles de 9:30 a 11 hs

YOGA, DANZA Y TEATRO

Todos podemos bailar

Profesora: Silvina Montoya

Lunes y miércoles de 15 hs

Folklore

Profesor: Genesis Ciuro

Infantil (6 a 14 años):

Sábados de 16 a 17 hs

Mayores de 15 años:

Sábados de 17 a 18 hs

Tango

Profesora: Johana Martínez

Jueves de 15 a 16 hs

Yoga y meditación

Profesora: Ekabakti

Martes y jueves de 18:30 a 19:30 hs

Teatro niños y adolescentes

Profesores: C. Arrambarry y V. Otaño

5 a 8 años:

Jueves de 18 a 18:50 hs

9 a 12 años:

Jueves de 19 a 19:50 hs

Adolescentes:

Miércoles de 18 a 20 hs

Teatro adultos

Día y horario a confirmar

IDIOMAS

Italiano

Profesor: Juan Carlos Disanso

Comienza el 15 de abril

Nivel 1:

Miércoles de 18:15 a 19:15 hs

Nivel 2:

Jueves de 18:15 a 19:15 hs

Inglés

Profesora: Hilda Mouro

Miércoles de 16 a 17 hs

Viernes de 16 a 17 hs