Con un gran marco de público se llevó a cabo la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Guitarra

Con un gran marco de público y una destacada propuesta artística, se llevó adelante la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Guitarra. Una jornada marcada por espectáculos de gran nivel que hicieron vibrar al público presente, generando un clima festivo y de celebración que reafirma, una vez más, la importancia y la convocatoria de este tradicional evento cultural dolorense.

El show principal estuvo a cargo de Ahyre, uno de los grupos folklóricos más populares del momento, que fusionan la raíz latinoamericana con nuevas sonoridades. Su presentación fue muy bien recibida por el público, que acompañó con entusiasmo cada canción, y el grupo logró dejar una huella en el escenario con una actuación cargada de energía y emoción.

Como todas las noches, la apertura estuvo a cargo del Ballet Oficial. Además, en cuanto a la danza, se presentaron el Ballet Brandsen y la agrupación dolorense Guardapampa.

Uno de los primeros espectáculos de la jornada estuvo a cargo de German Montes, reconocido cantor criollo que nuevamente se presentó en la Fiesta.

También hicieron su paso por el escenario “Estilo Pampeano”, Fuyen. La banda dolorense que una vez más cautivó al público con su propuesta.

Luego fue el turno de Los Colorados, los cantores bonaerenses hicieron bailar a la gente con su estilo peñero.

Sobre el final hicieron su presentación los Musiqueros Entrerrianos, que con la energía que los caracteriza, compartieron con el público las canciones que marcaron su trayectoria.

Además de los espectáculos musicales, el predio cuenta con la tradicional feria de emprendedores, el paseo gastronómico y el patio cervecero, propuestas que año tras año acompañan las noches del festival y convocan a miles de personas.

La programación continuará hoy lunes, en el marco de la peña más grande del país, con una nueva jornada de música y danza que promete ser inolvidable.

PROGRAMACIÓN LUNES 9: