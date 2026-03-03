CON PEDIDO DE PUBLICACION

APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS EN DOLORES.
La institucionalidad para la Libertad Avanza es un valor inalterable, no hay otra forma de respetar la democracia de una República.
Acompañamos con parte del equipo de LLA Dolores a la nuestro Concejal @ignacio_lasserre , marcando el inicio formal de un trabajo imparable que venimos realizando, demostrando que es posible una política con valores, con profesionalismo y sobre todo con una sola moral, la de los buenos, los trabajadores, los que entendemos que la Argentina, la Pcia y Dolores será grande otra vez solo si el Estado es eficiente y no presente.
Presentamos ya nuestro primer proyecto de ordenanza ” Eliminar las Tasa de Alumbrado Público que se cobra a través de la Factura de luz”.