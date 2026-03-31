Castelli impulsa un Taller de Estética Urbana para embellecer la ciudad

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció la creación de un Taller de Estética Urbana, una iniciativa destinada a fabricar distintos elementos que contribuirán al embellecimiento de la ciudad.

Según informó el jefe comunal a través de sus redes sociales, en este espacio se producirán faroles, carteles, luminarias, esculturas y otros elementos urbanos que serán utilizados en distintos sectores de la localidad.

La propuesta apunta a que los trabajos sean realizados por vecinos de Castelli, promoviendo la generación de empleo y el aprendizaje de oficios, al tiempo que se mejora la estética de los espacios públicos.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es continuar transformando la ciudad y reforzar su identidad a través de producciones realizadas por manos locales.