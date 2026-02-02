Un dolorense cayó de su moto tras despiste en Ruta 63

En la noche del domingo, entre las 22:30 y las 23 horas, se produjo un despiste seguido de caída de una motocicleta en Ruta 63, a la altura del kilómetro 0, sobre el carril ascendente.

El siniestro involucró a una Motomel 110, color negro, conducida por un hombre de 63 años, domiciliado en Dolores.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que derivó en la caída sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia, fue asistido trasladado en ambulancia al Hospital local.