JOVEN CASTELLENSE FALLECIDO EN TRÁGICO CHOQUE EN AUTOVÍA 2

Este sábado se produjo un grave siniestro vial en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 191, en el carril ascendente.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron una Ford Ecosport color gris, conducida por un joven de 20 años de Castelli, quien circulaba como único ocupante y lamentablemente perdió la vida a raíz del impacto; y una Toyota Hilux color gris, guiada por un hombre de 55 años domiciliado de Luján, quien viajaba acompañado por una mujer de 47 años.

Los ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital de Castelli con lesiones a caracterizar.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Castelli, ambulancias de AUBASA y del Hospital Zonal, Policía Vial, Bomberos y Policía Científica de Dolores.

La calzada permaneció reducida a un carril en sentido ascendente mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.