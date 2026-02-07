Dolores: choque vinculado a una posible descompensación

En la mañana de este sábado se registró un accidente de tránsito en inmediaciones de las calles Yrigoyen y Vucetich.

Según la información recabada, un hombre se disponía a salir de un garaje a bordo de un Peugeot 208 cuando fue embestido por un Ford Ka, conducido por una mujer que, habría sufrido una descompensación, lo que le hizo perder el control del vehículo.