Dolores: choque vinculado a una posible descompensación

En la mañana de este sábado se registró un accidente de tránsito en inmediaciones de las calles Yrigoyen y Vucetich.
Según la información recabada, un hombre se disponía a salir de un garaje a bordo de un Peugeot 208 cuando fue embestido por un Ford Ka, conducido por una mujer que, habría sufrido una descompensación, lo que le hizo perder el control del vehículo.
La conductora del Ford Ka fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital local, donde quedó internada. Intervino además, personal policial.