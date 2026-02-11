Cinco intendentes coordinaron acciones con el Fiscal General del Departamento Judicial Dolores para fortalecer la seguridad

Los intendentes de Dolores, Castelli, La Costa, General Guido y Tordillo mantuvieron una importante reunión de trabajo con el Fiscal General del Departamento Judicial Dolores, Dr. Diego Escoda, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para cuidar a los vecinos y fortalecer la seguridad en sus comunidades.

Durante el encuentro, el Dr. Diego Escoda presentó estadísticas generales y particulares de cada municipio, lo que permitió analizar la evolución de los delitos denunciados y el seguimiento de las investigaciones por parte del Ministerio Público Fiscal. Este intercambio de información resulta clave para diseñar estrategias más eficaces de prevención y respuesta frente al delito.

El Departamento Judicial Dolores es uno de los más grandes del interior de la provincia de Buenos Aires, por lo que la articulación entre los gobiernos locales y la justicia adquiere una relevancia estratégica. Coordinar esfuerzos institucionales es fundamental para que las políticas locales de seguridad puedan traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.

De la reunión participaron el intendente de Dolores, Juan Pablo García; de Castelli, Francisco Echarren; de La Costa, Juan de Jesús; de General Guido, Carlos Rocha; y de Tordillo, Héctor Olivera.

Los jefes comunales destacaron la importancia de consolidar espacios de trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y reafirmaron su compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la prevención del delito y a la construcción de ciudades más seguras.