213 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE SALTA

Al cumplirse el día 20 de Febrero un nuevo aniversario de la Batalla de Salta, quiera Dios que sepamos todos los argentinos abrevar del ejemplo señero de los prohombres que forjaron nuestra libertad.

La inteligencia y capacidad operativa de Manuel Belgrano, sumado a su genial visión de las circunstancias, nos legaron el rotundo triunfo de Salta, que el pueblo acompañó con ahínco y una firme esperanza de una más cercana independencia.

El jalón insoslayable de la gloriosa Batalla de Salta, acontecida el 20 de Febrero de 1813, expulsó a los realistas de nuestro suelo, asegurando la frontera norte, ya que a partir de ese magno acontecimiento nunca más los españoles penetraron hacia el sur con la idea de llegar hasta Buenos Aires. Se permitió en cambio con posterioridad la acción inigualable de Martín Miguel de Güemes y del Libertador José de San Martín, que concluyó con la operación de tenazas sobre el enemigo.

San Martín sostenía que Belgrano es lo más grande que tenemos en la América del Sud, y muchos lo consideraban el Padre de la Patria, pero nuestro prócer se limitó a decir que sólo aspiraba a ser un buen hijo de ella.

La Batalla de Salta fue la más importante de las batallas en pos de asegurar el camino de la libertad que se traduciría tres años después en la Declaración de la Independencia.

Se agranda así cada vez más la impronta de nuestro prócer, que además de militar por obligación de las circunstancias fue nuestro primer gran economista, educador, periodista, de una profunda convicción humanista, excelso abogado, traductor, primer ecologista de la Patria (basta releer sus Memorias), poseedor de una humildad a toda prueba.

Luis Augusto Raffo

Asociación Belgraniana de Dolores

Presidente