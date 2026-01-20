MENOS TURISTAS EN LA COSTA

Un informe oficial de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), difundido por su gerente general Pablo Ceriani, puso números concretos a una percepción que se repite en las principales ciudades balnearias: este verano hay menos movimiento turístico en la Costa Atlántica bonaerense.

Según los datos de la concesionaria vial, durante la primera quincena de enero el tránsito hacia la Costa cayó un 7,2% interanual, lo que representa más de 100 mil vehículos menos circulando por los principales corredores turísticos en comparación con el mismo período de 2025. En un país donde el auto particular sigue siendo el medio predominante para vacacionar, el indicador funciona como un termómetro directo del nivel de turismo.