LA MUNICIPALIDAD DENUNCIÓ A UN VECINO QUE ROMPIÓ LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MUNICIPAL

Un hombre protagonizó un episodio de violencia en el Hospital San Roque al patear y dañar sectores del edificio, generando destrozos en las instalaciones del centro de salud.

El hecho quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya forman parte de la denuncia presentada por el Municipio, que avanzó con las actuaciones legales contra el responsable.

Las imágenes generan repudio, no solo por la gravedad del hecho, sino también por tratarse de un ataque contra un espacio público destinado a la atención sanitaria de todos los dolorenses.

La causa quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las medidas a seguir.