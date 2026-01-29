Jorge Falcón presenta “5 Canciones finamente seleccionadas al azar”

Su primer álbum de canciones

El músico, compositor e investigador Jorge Falcón, referente de la actividad cultural en Dolores, lanza “5 Canciones finamente seleccionadas al azar”, su primer álbum de canciones, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 31 de enero de 2026.

Con mas de cincuenta años de trayectoria atravesando géneros como el rock, el tango, el folklore, la música experimental y la producción musical para teatro y cine, Falcón inicia con este disco la publicación de un material que fue tomando forma a lo largo de décadas. El álbum no busca sintetizar una carrera, sino abrir un nuevo ciclo creativo.

“Este disco es una forma de empezar a darle cuerpo a muchas canciones que estuvieron dando vueltas durante años. No lo pienso como un cierre, sino como un comienzo”, explica Falcón.

El álbum fue grabado íntegramente en Laralara HS y A17records, estudios de la ciudad, y cuenta con producción y arreglos del propio Falcón, junto a la grabación, mezcla y mastering a cargo de Edu Pop. El trabajo consolida una red de producción musical local que articula distintas generaciones y proyectos de la escena independiente.

Tal como lo sugiere su título, “5 Canciones finamente seleccionadas al azar” reúne cinco composiciones de estilos y orígenes diversos.

La apertura llega con Ámbar, una canción de clima soul en compás irregular (7/8), con la participación de Patricio Fontana, tecladista histórico de Virus, y Maru Giménez, vocalista de la banda dolorense HuneH.

Línea de tiempo, compuesta durante la pandemia, reflexiona sobre la comunicación mediada por pantallas y redes sociales, entrelazando esos climas con referencias a “El Aleph” de Jorge Luis Borges, en una mezcla de tango, slow jazz e ironía.

El tercer tema, Ánima mula, es una baguala intervenida electrónicamente con letra del poeta y artista plástico Daniel Oronó, interpretada por Pelu Romero (Los Satélites del Sur). “Me interesaba cruzar lo ancestral con lo electrónico, sin perder el sentido del canto como resistencia”, señala el músico.

En Sin compasión, el disco se inclina hacia un power pop directo y enérgico. La voz principal es compartida con Edu Pop, cantante y compositor de Exacuarela, mientras que Maru Giménez aporta coros que potencian la intensidad del tema. El cruce de músicos refleja el entramado colaborativo que caracteriza a la escena local.

El cierre del álbum llega con La voz, una canción con aires de zamba compuesta a partir de un texto publicado en redes por Laura Villasol, quien también participa como intérprete. “Hay algo muy fuerte en musicalizar palabras que ya existen, que nacieron en otro contexto. Ahí pasan cosas inesperadas”, comenta Falcón.

Además de su valor artístico, el lanzamiento asume una posición clara frente al presente de la creación musical. “Creo profundamente en apoyar la obra de artistas reales, en el encuentro, en el trabajo colectivo y en la música hecha por personas”, afirma.

“5 Canciones finamente seleccionadas al azar” se inscribe así como una producción con identidad local, realizada íntegramente en Dolores, que dialoga con distintas tradiciones musicales y pone en primer plano el valor de la escena independiente y la creación sostenida en el tiempo.