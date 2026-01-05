IMPACTO POR ALCANCE EN AUTOVÍA 2 SIN LESIONADOS

Este lunes se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 206 de la Autovía 2, sobre el carril descendente.

Por causas que se tratan de establecer, se produjo un impacto entre dos vehículos un Chevrolet Celta blanco, conducido por un joven de 23 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 39 años y dos menores de 7 y 13 años, y un Ford EcoSport gris, conducido por un hombre de 50 años, único ocupante.