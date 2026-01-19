EVACÚAN A 90 FAMILIAS POR DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN COMODORO RIVADAVIA

Los vecinos de los barrios Sismográfica y El Marquesado, en Comodoro Rivadavia, vivieron una madrugada de angustia y desesperación cuando un nuevo deslizamiento de tierra del cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias por el riesgo inmediato de colapso de viviendas y estructuras.

El movimiento del terreno se intensificó durante las primeras horas del domingo y provocó colapsos parciales en muros, techos y calles, dejando numerosos hogares con fugas de gas y peligro de derrumbe.

Según testimonios, alrededor de las 00:15 un corte de luz dejó a la zona a oscuras mientras se escuchaba el estruendo de las rocas que caían. “Los gritos de ‘¡salgan, evacúen!’ se multiplicaron mientras las piedras caían desde lo alto”, relató una vecina.