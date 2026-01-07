AvisosDolores

ESTACIONAMIENTO MEDIDO: INFORMACIÓN IMPORTANTE

Como se venía informando a los usuarios desde la aplicación, a partir del 1 de enero de 2026, para continuar utilizando el servicio de estacionamiento medido, es necesario desinstalar la aplicación “SEM Dolores” e instalar la nueva aplicación “SEM Mobile”, disponible de manera gratuita en Google Play Store.

Los usuarios podrán acceder con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizaban hasta el momento, sin necesidad de realizar un nuevo registro.

Se recomienda realizar la descarga de la nueva aplicación, a fin de evitar inconvenientes en el uso del servicio.

Para más información o consultas, se encuentran disponibles los siguientes canales oficiales:

Teléfono: (2245) 447902

Sitio web: https://dolores.gob.ar/estacionamiento

Correo electrónico: estacionamientomedidodolores@yahoo.com

EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

