ESTACIONAMIENTO MEDIDO: INFORMACIÓN IMPORTANTE

Como se venía informando a los usuarios desde la aplicación, a partir del 1 de enero de 2026, para continuar utilizando el servicio de estacionamiento medido, es necesario desinstalar la aplicación “SEM Dolores” e instalar la nueva aplicación “SEM Mobile”, disponible de manera gratuita en Google Play Store.
Los usuarios podrán acceder con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizaban hasta el momento, sin necesidad de realizar un nuevo registro.
Se recomienda realizar la descarga de la nueva aplicación, a fin de evitar inconvenientes en el uso del servicio.
Para más información o consultas, se encuentran disponibles los siguientes canales oficiales:
Teléfono: (2245) 447902
Sitio web: https://dolores.gob.ar/estacionamiento
Correo electrónico: estacionamientomedidodolores@yahoo.com