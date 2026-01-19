En febrero llega la segunda temporada de En el barro: las primeras imágenes del nuevo elenco con Inés Estévez y Julieta Ortega

Netflix confirmó el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie argentina

La plataforma Netflix puso fin al misterio y anunció que ya llega la segunda entrega de En el barro, la producción creada por Sebastián Ortega.

Este spin off tiene conexión con el universo carcelario de El marginal.

En el 2025, el ciclo fue un éxito en su primera semana de estreno y se posicionó como una de las series más vistas en todo el globo terráqueo.

A modo de anticipo, la productora dio a conocer imágenes exclusivas para mostrar cómo será la tan mentada entrega. De esta manera, en las postales se puede ver a Gladys, (Ana Garibaldi)el personaje principal y viuda de Borges, que vuelve a la cárcel llamada La Quebrada, deberá liderar su pabellón pero también se enfrentará a una nueva enemiga.

En este contexto de violencia, delincuencia y militancia de pandillas, estará su figura contrapuesta, el personaje se llama Gringa Casares (Verónica Llinás).

Entre las figuras que se destacan en este elenco, se encuentran grandes figuras como Eugenia Suárez que interpretará a una prostituta vip, Inés Estévez que será una funcionaria y Julieta Ortega que será una ayuda fundamental para las residentes.

Por otra parte, también pueden enunciarse a Lorena Vega, Carolina Ramírez, Érika Riestra, Camila Peralta, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez y L-Gante. La cortina musical está a cargo de María Becerra.