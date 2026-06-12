De Berisso a Tandil: los productores que hicieron las mejores mieles bonaerenses

Un concurso provincial evaluó 111 muestras de miel y premió a apicultores de distintas regiones. El jurado analizó origen floral, calidad y propiedades sensoriales.

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires dio a conocer a los ganadores del 6° Concurso Provincial de Mieles, un certamen que busca mejorar la calidad del sector apícola y poner en valor las diferencias entre mieles según su origen y características.

La entrega de premios se realizó durante la Semana de la Miel, que se desarrolló entre el 1 y el 7 de junio con actividades de difusión, capacitación y promoción en distintos puntos del territorio bonaerense.

En total se evaluaron 111 muestras provenientes de las siete regiones apícolas de la provincia. Los análisis incluyeron estudios para identificar el origen floral de las mieles, pruebas de color y humedad, y una cata sensorial realizada por especialistas del Ministerio, el INTA, la Universidad Nacional de La Plata y consultores externos.

El ministro Javier Rodríguez destacó que el concurso “permite seguir fortaleciendo la producción apícola bonaerense y reconocer la calidad del trabajo de los productores”.

El certamen se dividió en cinco categorías: mieles a granel líquidas y cristalizadas, mieles fraccionadas en ambas variantes y una destinada a jóvenes emprendedores.

Ganadores

En mieles a granel líquidas, el primer puesto fue para Juan Barzantti (Almirante Brown). Lo siguieron Leonardo Giménez (General Paz) y Ricardo García (Berisso).

En mieles a granel cristalizadas, ganó Elizabeth De Michelis (Berisso). Segundo quedó Alejandra Primavera (Zárate) y tercero Adrián Spadea (Balcarce).

En mieles fraccionadas cristalizadas, el primer premio fue para Nicolás Vergoni, de Pehuajó. Luego se ubicaron Martín Alberto (Chascomús) y Alejandro Pajolchuk (Florencio Varela).

En mieles fraccionadas líquidas, ganó Victoria Burs (Tigre), seguida por Juan Carlos Guarella (Magdalena) y Bernardino Dittloff (Almirante Brown).

En la categoría jóvenes emprendedores, el primer puesto fue para Bautista Olivera (Chivilcoy). Completaron el podio Agustina Goivanonne (Brandsen) y Facundo Althabe (Tandil).

Durante la Semana de la Miel también hubo degustaciones, charlas técnicas y ferias de productos en lugares como Moreno, Chascomús, Tandil y Rauch. En paralelo, se realizaron encuentros con productores del área metropolitana y una muestra de mieles bonaerenses en la República de los Niños.