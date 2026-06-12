TORDILLO PROHIBIÓ EL USO DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO DENTRO DEL EJIDO URBANO

El Honorable Concejo Deliberante de Tordillo sancionó la Ordenanza N° 97/2026, mediante la cual se prohíbe el uso, manipulación y accionamiento de armas de aire comprimido, rifles, pistolas, réplicas y elementos similares dentro del ejido urbano del distrito.

La normativa, promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal, surge ante la necesidad de preservar la seguridad, la tranquilidad y la convivencia comunitaria, teniendo en cuenta los riesgos que este tipo de elementos puede generar para vecinos y animales, así como la posibilidad de ocasionar accidentes o situaciones peligrosas en espacios públicos.

Según establece la ordenanza, la prohibición alcanza a calles, plazas, espacios recreativos, terrenos abiertos y cualquier otro lugar comprendido dentro del área urbana. Además, se prohíbe expresamente el uso de estos elementos por parte de menores de edad dentro del ejido urbano.

La norma también determina que los padres, madres o responsables legales serán civil y administrativamente responsables por los daños o perjuicios que pudieran ocasionar los menores mediante el uso de armas de aire comprimido.

Asimismo, la autoridad de aplicación podrá proceder al secuestro preventivo de los elementos utilizados en infracción a la ordenanza, sin perjuicio de las actuaciones contravencionales o judiciales que correspondan.

En cuanto a las sanciones, la reglamentación prevé multas que van de 100 a 500 módulos, además del decomiso preventivo de los elementos involucrados.

La medida apunta a prevenir accidentes, fortalecer la seguridad ciudadana y promover conductas responsables dentro de la comunidad, acompañando su implementación con campañas de concientización dirigidas a vecinos y familias.