La inflación de mayo fue de 2,1% y acumula un 14,7% en lo que va del año, según el INDEC

El INDEC compartió los datos de la inflación de mayo. En ese contexto, revelaron que los precios al consumidor (IPC) aumentaron un 2,1 en mayo y acumuló un crecimiento de 14,7% en lo que va del año. De esta manera, a través del gráfico que expusieron en su cuenta oficial de X se puede ver cómo se mantuvo durante los cinco primeros meses del 2026.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) detalló que el hubo un alza del 14,7%. En ese sentido, la división que tuvo mayor incremento en el mes de mayo fue la Comunicación con un 3,4$ tras el aumento en servicios de telefonía. Además, le siguió la Educación con el 2,9%. A su vez, aquellos que destacaron ante sus menores variaciones a nivel nacional están: bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,8%, y las prendas de vestir y calzados, con un 0,3%.

Con estos datos, los especialistas analizaron y encontraron que el índice se desaceleró un 0,5 puntos% con respecto a lo que sucedió en abril. De esta forma, los precios de los alimentos tuvieron un aumento por el 2,5% en el quinto mes del año.

En cuánto quedó al inflación del 2025, según el INDEC y cómo va en el año 2026

Conforme a los informes publicados por el organismo durante enero y diciembre del 2025, los precios minoristas, en ese entonces, tuvieron un incremento del 31,5%. Por su parte, para el 2026, mes por mes quedaron de la siguiente manera: