Bullrich, otra vez dura con Adorni: “esto más que un error es una omisión ética”

La senadora volvió a apuntar contra el Jefe de Gabinete. Fue después de la presentación de la declaración jurada. Suma así un nuevo gesto de diferenciación política.

Patricia Bullrich ensayó otro gesto fuerte de autonomía al interior de La Libertad Avanza, y volvió a realizarlo en torno a la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “esto más más que error, es una omisión ética” dijo la Senadora, luego de que el funcionario admitiera que incurrió en evasión fiscal al presentar una declaración jurada de bienes en el marco de la investigación judicial sobre su situación patrimonial.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó la jefa de los senadores libertarios en declaraciones al diario La Nación. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, añadió Bullrich, según consignó el matutino en su edición web.

Las declaraciones de Bullrich son la primera reacción pública de un integrante de la cúpula de La Libertad Avanza sobre el nuevo avatar del caso Adorni, sobre el que aún no se pronunciaron el presidente Javier Milei ni si hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Bullrich ya había tenido un gesto crítico sobre el jefe de Gabinete hace poco más de un mes, cuando le exigió que presenta la declaración jurada de inmediato. En aquella ocasión, Milei respaldó a su funcionario, al señalar que Adorni estaba a punto de presentar su declaración jurada y que lo que había hecho la senadora era apenas “spoilear” (adelantar) lo que iba a ocurrir. Pero desde entonces pasaron 34 días hasta que se consumó el trámite, anoche.

El nuevo señalamiento crítico de Bullrich se da en el marco de una serie de gestos de diferenciación política respecto de las posturas de Milei -y del resto de la cúpula de LLA- que van más allá de las dos intervenciones sobre Adorni.

La jefa de los senadores del oficialismo se había negado a votar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, que el Ejecutivo intentó retirar del senado luego de que saliera a la luz su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon. Ese episodio marcó un pico de tensión política en La Libertad Avanza que incluyó el ofrecimiento de la renuncia a la presidencia de la bancada que Bullrich le hizo a Milei.

Bullrich también había participado de una reunión de la comisión de Libertad de Prensa del Senado, convocada a raíz del cierre temporal de la Sala de Prensa que dispuso el Gobierno, a raíz de la filmación de espacios internos de la Casa Rosada que hizo un cronista de la señal TN. En esa oportunidad, se vertieron duras críticas al gobierno.

La jefa de la bancada libertaria festejó hoy su cumpleaños numero 70 con un grupo de dirigentes de su confianza, entre los que se cuentan rardo Milman, Juan Pablo Allan, Pablo Walter, Florencia Retamoso, Diego Valenzuela, Daniel Barberis, Juan Curuchet, Juan Pablo Arenaza y Damián Arabia, que posaron con ella para una foto.