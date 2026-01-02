DOLORES OPERATIVOS DE MADRUGADA: SECUESTROS POR IRREGULARIDADES Y PICADAS

Durante la madrugada, personal policial llevó adelante controles preventivos en distintos puntos de la ciudad. En ese marco, se procedió al secuestro de un automóvil que se encontraba realizando picadas, representando un riesgo para la seguridad vial.

Asimismo, horas antes, se había secuestrado una motocicleta que presentaba diversas irregularidades en su documentación y condiciones de circulación.