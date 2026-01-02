DestacadoDolores

DOLORES OPERATIVOS DE MADRUGADA: SECUESTROS POR IRREGULARIDADES Y PICADAS

Durante la madrugada, personal policial llevó adelante controles preventivos en distintos puntos de la ciudad. En ese marco, se procedió al secuestro de un automóvil que se encontraba realizando picadas, representando un riesgo para la seguridad vial.
Asimismo, horas antes, se había secuestrado una motocicleta que presentaba diversas irregularidades en su documentación y condiciones de circulación.
Se recuerda la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
