DOLORES: INCENDIO VEHICULAR CON PÉRDIDAS TOTALES

En la tarde de hoy se registró un incendio vehicular en calle Lara, camino La Vasca, donde un automóvil Volkswagen Bora de color gris sufrió daños totales.
El propietario del vehículo intentó controlar el fuego utilizando un matafuegos, pero las llamas se propagaron rápidamente y no logró sofocarlo. Ante la situación, se solicitó la intervención de Bomberos, quienes trabajaron en el lugar para controlar la situacion.
A pesar del rápido accionar, el rodado quedó completamente destruido, registrándose pérdidas totales. No hay personas lesionadas.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
