DOLORES: ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN TRAS VIOLENTO EPISODIO

Un violento hecho fue denunciado en las últimas horas, un hombre de 39 años manifestó haber sido víctima del robo de su teléfono celular y posteriormente agredido con un machete.

El damnificado se hizo presente en una casa de calle García Cuerva debido a que el día anterior le habrían sustraído su celular. En ese contexto, y tras una discusión, un individuo lo atacó con un machete, provocándole cortes en la espalda y en una pierna.

La víctima logró retirarse del sitio protegiéndose con un elemento de hierro que alcanzó a tomar del baúl de su vehículo, logrando así que cesara la agresión.

A partir de las tareas investigativas, se logró identificar al presunto autor del hecho. Por tal motivo, se libró una orden de allanamiento, secuestro y detención para el domicilio de calle García Cuerva.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la UPPL Dolores, en forma conjunta con DDI Dolores y GAD Dolores, arrojando resultado positivo.