CONDUCTORES INFRACTORES PARTICIPARON DE UN NUEVO CURSO OBLIGATORIO DE SEGURIDAD VIAL

En el marco de las acciones que se implementan para la Seguridad y el Ordenamiento Vial, se realizó un nuevo curso destinado a conductores infractores de vehículos y motociclistas. El curso estuvo a cargo del Director de Tránsito, Jorge Nazer.

Esta capacitación es una herramienta para formar y promover el compromiso ciudadano en cuanto a la seguridad vial. Es un curso que se le brinda al infractor por única vez, si la persona vuelve a ser infraccionada ya se aplica directamente la multa económica, que tiene un valor variable según el precio del combustible. Al igual que la multa, el curso tiene un costo administrativo.

Las autoridades remarcan la importancia del curso, teniendo en cuenta que desde su inicio no se han detectado infractores reincidentes que hayan pasado por dicha capacitación.

La próxima fecha para futuros infractores es el primer lunes de febrero en la Sala de Conferencias de la Municipalidad.