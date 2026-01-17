COMUNICADO – DEFENSA CIVIL DOLORES

Defensa Civil informa que, a raíz de las condiciones climáticas, se registraron árboles caídos y cables afectados en las siguientes intersecciones:

• Martín Campos y Espora

• Robecco y Ulke

Se solicita a los vecinos que, ante cualquier necesidad de asistencia, se comuniquen al teléfono 440808, ya que todo el personal operativo se encuentra desplegado en la calle.

Personal de Defensa Civil, Bomberos Y Obras Públicas se encuentra trabajando en la vía pública, atendiendo las situaciones y realizando las tareas correspondientes.

Agradecemos la colaboración y pedimos circular con precaución por las zonas afectadas.



