CAE LA BANDA DE LA ABOGADA

La Policía logró desbaratar una banda dedicada al robo de casas de turistas en Costa del Este liderada por una abogada

Los delincuentes aprovechaban cuando los turistas salían a la playa o pasear para ingresar y desvalijar las casas. Es el caso de Rubén que está veraneando en Costa del Este y cuando salió a pasear con su familia estos delincuentes ingresaron a su casa, revolvieron todo y se llevaron el dinero que tenía para pasar las vacaciones.

Pero rápido fue el accionar policial, luego del llamado de Rubén al 911. La Policía Rural afectado al operativo de Sol a Sol, cubre el puesto de control al ingreso y egreso de la localidad de mención logran interceptar un vehículo que estaba siendo investigado.

En el automóvil Fiat Palio viajaban cinco ocupantes, dos mujeres y tres varones. Entre ellos quien sería la líder, la abogada A.S. quien es amiga, confidente y abogada de Morena R.